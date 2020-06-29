2020-06-29T16:27:59+03:00
Общество

12 амбулаторий откроют для петербургских дачников

Смольный продолжит благоустраивать садоводства, где отдыхают и живут горожане
Петр КИБЕР
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В садоводствах, где живут петербуржцы, проведут благоустройство.В садоводствах, где живут петербуржцы, проведут благоустройство.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Санкт-Петербурга продолжат работу по благоустройству садоводств, в которых горожане отдыхают летом или даже живут постоянно. Так, в ближайшее время, в пригородных районах города и Ленобласти появятся 12 врачебных амбулаторий. Сейчас их работает 36.

- Сегодня более двух миллионов петербуржцев отдыхают и выращивают сельхозпродукты на своих садовых участках. Практически каждый второй житель нашего города – садовод, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

При этом многое горожане, особенно пенсионеры, живут на дачах круглый год. Сейчас в садоводствах постоянно проживает больше 200 тысяч семей петербуржцев. И их количество постоянно растет.

В 2020 году планируется построить или отремонтировать 20 тысяч квадратных метров дорог, 18,8 км сетей энергоснабжения, 6,8 км водопровода. Также в порядок приведут 120 км линий электропередач, после чего их передадут на баланс «Ленэнерго». Появятся три детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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