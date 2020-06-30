2020-06-30T08:42:19+03:00
Происшествия

Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале

Внутреннее кольцо дороги стоит в жесткой пробке
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаромДвижение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаромФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная пробка собралась на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 30 июня 2020 года, в городе перекрыли Пискаревский проспект для движения автомобилей в связи с мощным пожаром на таможенном терминале. В связи с этим автомобилисты встали на кольцевой.

- В связи с ликвидацией пожара на Пискаревском проспекте дом 150, перекрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города. Просим заранее выбирать удобный маршрут движения, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

К 8:30 утра на КАД в этом месте образовывалась пробка длиной 3,5 километра, постепенно затор растет.

Проезд по Пискаревскому будет закрыт до тех пор, пока пожар не будет полностью потушен. Напомним, что огонь охватил три ангара площадью 2,3 тысячи «квадратов» в таможенном терминале. К 7:30 спасатели локализовали пожар. Для тушения были привлечены вертолет и пожарный поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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