«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:09:35+03:00

Петербуржцы пожаловались на дым и запах гари на юге города / Фото: ВК "Экология в Рыбацком"

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«Весь юг в дыму». «Нечем дышать». Такие сообщения начали появляться в социальных сетях вечером в понедельник, 29 июня 2020 года, от жителей Санкт-Петербурга. Горожане из разных районов Северной столицы жаловались, что завесу несет со стороны промзоны Металлострой. Город накрыл сизый дым.

- На Рыбацком проспекте дышать нечем, из окна - плотная дымовая завеса во все стороны, как туман. Окна пришлось закрыть, - рассказала одна из местных жительниц.

Горожане начали бить тревогу и звонить в разные службы. В экологической службе города сообщили, что это горит торф в лесах. Спасатели уже с вечера занимаются тушением.

- Это запах горения торфяников. Его невозможно спутать. И скорее всего, превышения концентрации нет. Каждый год так. Ничего нового. Завтра дожди и все пропадет, - согласился один из комментаторов.

Действительно, к утру 30 июня горожане подтвердили, что дым рассеялся, а дышать стало легче. На данный момент сообщений об опасности пожара от служб не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU