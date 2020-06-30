Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге грабитель попытался забрать у прохожего парня мобильный телефон, но серьезно поплатился здоровьем и штанами. Ночь во во вторник, 30 июня 2020 года, в социальной сети появилось видео, по всей видимости, снятое вечером. На нем запечатлен момент, как разоренный парень, которого ограбили, разбирается со своим обидчиком.
- Один крайне синий гражданин попытался отжать у другого телефон, но владелец телефона победил в битве и вытряхнул из штанов нокаутированного, вместе со своим телефоном на Бассейной улице. Потом горе грабитель собирался в кучу в желании встать, - рассказал очевидец.
На кадрах видно, как владелец телефона одним ударом вырубает в нокаут грабителя. Тот падает на спину. Не долго думаю, парень стягивает с него штаны, забирает из кармана телефон и уходит.
Побитый парень лежит без движения около минуты, после чего начинает постепенно пытаться встать. Очевидно, травму он получил серьезную. Обращался ли он в полицию или медучреждение, не известно.
Парень одним ударом вырубил в нокаут грабителя и снял с него штаны в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU