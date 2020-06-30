2020-06-30T09:30:36+03:00
Происшествия

Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге

Видео жесткого инцидента появилось в социальной сети [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефонаПетербуржец нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефонаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге грабитель попытался забрать у прохожего парня мобильный телефон, но серьезно поплатился здоровьем и штанами. Ночь во во вторник, 30 июня 2020 года, в социальной сети появилось видео, по всей видимости, снятое вечером. На нем запечатлен момент, как разоренный парень, которого ограбили, разбирается со своим обидчиком.

- Один крайне синий гражданин попытался отжать у другого телефон, но владелец телефона победил в битве и вытряхнул из штанов нокаутированного, вместе со своим телефоном на Бассейной улице. Потом горе грабитель собирался в кучу в желании встать, - рассказал очевидец.

На кадрах видно, как владелец телефона одним ударом вырубает в нокаут грабителя. Тот падает на спину. Не долго думаю, парень стягивает с него штаны, забирает из кармана телефон и уходит.

Побитый парень лежит без движения около минуты, после чего начинает постепенно пытаться встать. Очевидно, травму он получил серьезную. Обращался ли он в полицию или медучреждение, не известно.

Парень одним ударом вырубил в нокаут грабителя и снял с него штаны в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области
Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня