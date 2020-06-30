Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:57:32+03:00

Вирусолог из Санкт-Петербурга отметил, что ошибка кроется во время забора анализа

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Руководитель вирусологического центра больницы № 40 Санкт-Петербурга Олег Глотов объяснил, почему зачастую возникают проблемы с диагностикой коронавирусной инфекции в лабораториях. В понедельник, 29 июня 2020 года, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» он рассказал, что проблема в том, как именно нужно делать забор материала у пациента.

- Некоторые берут их из носоглотки, погружаясь всего на 1 сантиметр. А по правилам брать мазок нужно на глубине 10 сантиметров из глотки, - отметил специалист.

Так, получается, что биоматериал на анализ взял не совсем корректно. Поэтому обследование может и не показать наличие COVID-19 у человека.

Вирусолог отметил, что в 90 процентах случаев, если ковид был не установлен, проблема заключалась именно в не правильной технике.

Напомним, что ежедневно в Петербурге от 10 тысяч до 20 тысяч человек сдают анализы на коронавирус. На данный момент инфекция была выявлена почти у 24 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU