2020-06-30T10:18:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Около 60 петербуржцев сообщили о возвращении в Россию из-за границы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам объяснили, почему тесты не всегда определяют коронавирусПетербуржцам объяснили, почему тесты не всегда определяют коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 15857 человек. Об этом говорят данные Смольного на утро вторника, 30 июня 2020 года. Результаты тестирования будут известны позже. Напомним, что ранее вирусолог из Северной столицы рассказал, что зачастую диагностика бывает затруднена из-за ошибке в заборе материала.

- Под медицинским наблюдением находится 2206 человек. Из них 94 в обсерваторе, 988 - на самоизоляции, 1124 – контактные, - рассказали в Смольном.

Также стало известно, что в Петербург из-за границы вернулись еще 66 человек. Они сообщили о своем прибытии в службы. Теперь им предстоит выдержать 14-дневный карантин.

Обработано 711 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 179 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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