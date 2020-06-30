Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:18:16+03:00

Петербуржцам объяснили, почему тесты не всегда определяют коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 60 петербуржцев сообщили о возвращении в Россию из-за границы

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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 15857 человек. Об этом говорят данные Смольного на утро вторника, 30 июня 2020 года. Результаты тестирования будут известны позже. Напомним, что ранее вирусолог из Северной столицы рассказал, что зачастую диагностика бывает затруднена из-за ошибке в заборе материала.

- Под медицинским наблюдением находится 2206 человек. Из них 94 в обсерваторе, 988 - на самоизоляции, 1124 – контактные, - рассказали в Смольном.

Также стало известно, что в Петербург из-за границы вернулись еще 66 человек. Они сообщили о своем прибытии в службы. Теперь им предстоит выдержать 14-дневный карантин.

Обработано 711 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 179 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU