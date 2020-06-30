Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:27:44+03:00

Туристический автобус сгорел на Новоприозерском шоссе в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах слышны хлопки и виды искры [видео]

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В Ленинградской области на трассе «Сортавала» сгорел туристический автобус. ЧП произошло утром во вторник, 30 июня 2020 года, на 25 километре Новоприозерского шоссе автомобиль вспыхнул совершенно неожиданно. Кадры произошедшего появились в сети.

- Уважаемые коллеги! В ДТП на 25 километре Новоприозерского шоссе, где произошло самовозгорание автобуса, пострадавших нет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что все успели спастись. Водитель оперативно эвакуировал всех пассажиров. Никто не пострадал. А вот автобус сгорел полностью.

В тот момент, пока горел автобус, из него доносились громкие хлопки. От высоких температур некоторые части транспорта взрывались.

На место уже прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара. Причина возгорания временно не известна.

Туристический автобус сгорел на трассе "Сортавала" в Ленобласти 30 июня .

ИСТОЧНИК KP.RU