Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
С конца июня 2020 года в аэропорту Пулково расширится маршрутная сеть. Теперь из Санкт-Петербурга можно будет улететь по трем направлениям: Воронеж, Геленджик и Ставрополь. Рейсы запускает авиакомпания «Победа». Об этом рассказали в воздушной гавани во вторник, 30 июня 2020 года.
- Рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга в Геленджик выполняются с 23 июня 2020 года по вторникам, четвергам и субботам, - рассказали в Пулково.
Запуск полетов из Пулково в Воронеж и Ставрополь запланирован на 2 июля 2020 года. Рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой до пяти раз в неделю.
Полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик также обслуживают авиакомпании «Россия» и Smartavia. Рейсы из Пулково в Воронеж выполняет «РусЛайн».
Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах семейства Boeing 737.
ИСТОЧНИК KP.RU