Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:35:34+03:00

Из Пулково появились новые рейсы в Воронеж, Геленджик и Ставрополь Фото: Александр ГЛУЗ

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С конца июня 2020 года в аэропорту Пулково расширится маршрутная сеть. Теперь из Санкт-Петербурга можно будет улететь по трем направлениям: Воронеж, Геленджик и Ставрополь. Рейсы запускает авиакомпания «Победа». Об этом рассказали в воздушной гавани во вторник, 30 июня 2020 года.

- Рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга в Геленджик выполняются с 23 июня 2020 года по вторникам, четвергам и субботам, - рассказали в Пулково.

Запуск полетов из Пулково в Воронеж и Ставрополь запланирован на 2 июля 2020 года. Рейсы по обоим направлениям будут выполняться с частотой до пяти раз в неделю.

Полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик также обслуживают авиакомпании «Россия» и Smartavia. Рейсы из Пулково в Воронеж выполняет «РусЛайн».

Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах семейства Boeing 737.

ИСТОЧНИК KP.RU