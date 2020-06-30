Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 30 июня 2020 года, проходит масштабная операция по борьбе с коррупцией. Утром военное следствие начало обыски по делу об организации преступного сообщества, которое брало взятки при строительстве объектов Министерства обороны.
- Сейчас сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу проводят обыски в рамках уголовного дела «Организация преступного сообщества», - пишет газета «Петербургский дневник».
По данным издания, обыски происходят по 20 адресам в Петербурге и Ленобласти.
Отмечается, что к следственным действиям также подключены сотрудники экономической полиции и ГУ МВД. В еле фигурирует больше полусотни эпизодов получения взяток при строительстве объектов Минобороны как в Петербурге и Ленобласти, так и в Псковской области.
Сообщается еще, что уже задержаны несколько фигурантов дела.
ИСТОЧНИК KP.RU