Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
В Санкт-Петербурге и пригородных районах во второй половине дня вторника, 30 июня 2020 года, ожидаются интенсивные дожди и грозы. Предполагается, что осадков выпадет очень много, поэтому "Водоканал" подготовился к встрече ливня, а также предупредил горожан о возможных подтоплениях.
- В случае превышения интенсивности осадков просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - отметили в компании.
Для встречи ливня уже подготовлены передвижные насосные установки для работы на проблемных адресах города. Накануне прогнозируемых 30 июня ливней заранее понижен уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях. Это позволит канализации принимать дождевую воду и избежать потопов.
ИСТОЧНИК KP.RU