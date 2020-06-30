Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:03:19+03:00

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В Санкт-Петербурге и пригородных районах во второй половине дня вторника, 30 июня 2020 года, ожидаются интенсивные дожди и грозы. Предполагается, что осадков выпадет очень много, поэтому "Водоканал" подготовился к встрече ливня, а также предупредил горожан о возможных подтоплениях.

- В случае превышения интенсивности осадков просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - отметили в компании.

Для встречи ливня уже подготовлены передвижные насосные установки для работы на проблемных адресах города. Накануне прогнозируемых 30 июня ливней заранее понижен уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях. Это позволит канализации принимать дождевую воду и избежать потопов.

ИСТОЧНИК KP.RU