2020-06-30T12:14:04+03:00
Общество

Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

Следственный комитет проводит проверки гибели военных [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Останки пропавших советских летчиков нашли в Ленинградской областиОстанки пропавших советских летчиков нашли в Ленинградской областиФото: принтскрин видео.
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Следственный комитет Ленинградской области захоронил останки летчиков, считавшихся пропавшими без вести при выполнении заданий во время Великой Отечественной войны. Во вторник, 30 июня 2020 года, следователи рассказали о том, как велись поиски на местах крушения самолетов.

- В марте 2020 года осмотрено место падения советского истребителя американского производства Р-40 «Томагавк» на территории Мгинского поселения Кировского района между деревнями Погостье, Назия и Шум, в ходе которого обнаружены останки погибшего советского летчика. Им оказался Кочерга Павел Петрович 1913 года рождения. Не вернулся с боевого задания после воздушного боя 16 марта 1942 года. Считался пропавшим без вести, - рассказали в комитете.

Вторая находка была сделана в июне на месте падения советского истребителя «Миг-3». В 100 метрах от железнодорожной станции Невдубстрой обнаружены останки летчика и части самолета с указанием его серийного номера (№2223). 6 сентября 1941 года этот самолет находился под управлением младшего лейтенанта Николаева Василия Васильевича.

В Ленобласти обнаружены останки советского летчика.Видео: СК Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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