2020-06-30T12:38:46+03:00
Общество

Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию

Трасса будет пролегать до таможенного поста «Брусничное»
Лилия КОЗЛОВА
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От Петербурга до границы с Финляндией построят новую дорогуОт Петербурга до границы с Финляндией построят новую дорогуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге одобрили проект планирования новой дороги, которая соединит Северную столицу с ближайшим заграничным соседом – Финляндией. Трасса будет проходить до таможенного поста «Брусничное» в Сайменского канала.

- Данный проект направлен на разработку проекта планировки территории (ППТ) для будущего нового автомобильного подхода. Таким образом, Россию и Финляндию свяжет трасса и переход, - пишет «Мойка78».

Новая дорога появится взамен старой, которая была построена еще в 1960 году. Предполагается, что 80 процентов средств для строительства направят из выигранного ранее гранта, остальные 20 процентов в проект вложит Ленобласть совместно с Минтрансом РФ.

Также проектировщики дороги считают, что новая трасса будет безопаснее и поможет сократить число дорожных аварий. Условия пассажирских и грузовых перевозок также улучшатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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