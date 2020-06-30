Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:38:46+03:00

От Петербурга до границы с Финляндией построят новую дорогу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге одобрили проект планирования новой дороги, которая соединит Северную столицу с ближайшим заграничным соседом – Финляндией. Трасса будет проходить до таможенного поста «Брусничное» в Сайменского канала.

- Данный проект направлен на разработку проекта планировки территории (ППТ) для будущего нового автомобильного подхода. Таким образом, Россию и Финляндию свяжет трасса и переход, - пишет «Мойка78».

Новая дорога появится взамен старой, которая была построена еще в 1960 году. Предполагается, что 80 процентов средств для строительства направят из выигранного ранее гранта, остальные 20 процентов в проект вложит Ленобласть совместно с Минтрансом РФ.

Также проектировщики дороги считают, что новая трасса будет безопаснее и поможет сократить число дорожных аварий. Условия пассажирских и грузовых перевозок также улучшатся.

ИСТОЧНИК KP.RU