Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию
В Санкт-Петербурге одобрили проект планирования новой дороги, которая соединит Северную столицу с ближайшим заграничным соседом – Финляндией. Трасса будет проходить до таможенного поста «Брусничное» в Сайменского канала.
- Данный проект направлен на разработку проекта планировки территории (ППТ) для будущего нового автомобильного подхода. Таким образом, Россию и Финляндию свяжет трасса и переход, - пишет «Мойка78».
Новая дорога появится взамен старой, которая была построена еще в 1960 году. Предполагается, что 80 процентов средств для строительства направят из выигранного ранее гранта, остальные 20 процентов в проект вложит Ленобласть совместно с Минтрансом РФ.
Также проектировщики дороги считают, что новая трасса будет безопаснее и поможет сократить число дорожных аварий. Условия пассажирских и грузовых перевозок также улучшатся.
ИСТОЧНИК KP.RU