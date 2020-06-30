2020-06-30T13:05:06+03:00
Общество

Петербурженка отсудила более 1,5 миллионов рублей у клиники за некачественную пластическую операцию

Женщине не понравилось, как выглядит ее нос после ринопластики
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка отсудила 1,5 миллиона рублей у клиники пластической хирургииПетербурженка отсудила 1,5 миллиона рублей у клиники пластической хирургииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге женщина выиграла суд против клиники пластической хирургии. Пациентка была не довольна качеством ринопластики. Кроме того, из-за некачественной операции у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. Решение по делу во вторник, 30 июня 2020 года, вынес Ленинградский суд.

- Женщина обратилась в ООО «Академия пластической хирургии» с жалобой на кривой нос. Специалисты предложили провести ей ринопластику за 230 тысяч рублей. Пациентка согласилась, однако операция оказалась не удачной, что привело к проблемам со здоровьем, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из-за этого пациентке предстоит более дорогостоящая операция на 500 тысяч рублей, чтобы исправить проблему.

Женщина требовала с компании более 2,2 тысяч рублей. Однако суд одобрил чуть более 1,5 миллионов. Они покроют операцию, моральный вред. Также в сумму входят деньги, которые пациентка заплатила клинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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