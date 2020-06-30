2020-06-30T13:20:31+03:00
Общество

Новый автомобильный завод Hyundai построят в Санкт-Петербурге

Правительство города инвестирует в проект 13,1 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Город окажет поддержку компании Hyundai на всех этапах строительства нового заводаГород окажет поддержку компании Hyundai на всех этапах строительства нового заводаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Санкт-Петербурге появится второй автомобильный завод Hyundai. Во вторник, 30 июня 2020 года, губернатор Александр Беглов заявил, что город поддержит автоконцерн на всех этапах строительства. Планируется, что город инвестирует 13,1 миллиардов рублей.

- Каждый седьмой автомобиль в России производится компанией Hyundai. Завод в Петербурге работает на полную мощность — в 3 смены, 5 дней в неделю. Уровень локализации производства компании в нашем городе составляет 47%. Это самый высокий показатель в петербургском автопроме, - отметил градоначальник.

Отмечается, что на новом заводе будет создано более 500 рабочих мест. Пробный запуск новой площадки запланирован на I квартал 2021 года, а уже в октябре 2021 года начнется массовое производство. Завод будет выпускать современную продукцию высокого качества по международным стандартам - двигатели Gamma I объемом 1,6 литра, соответствующие высоким экологическим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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