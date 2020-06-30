Обвиняемый в массовом убийстве 18-летней давности окажется в суде Санкт-Петербурга

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:05:47+03:00

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В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется мужчина, обвиняемый в убийстве трех человек 18 лет назад. В во вторник, 30 июня 2020 года, следственный комитет рассказал о ходе дела в отношении 50-летнего рецидивиста, который долгое время пытался уйти от правосудия.

- По данным следствия, обвиняемый в ночь на 2 июня 2002 года у торговых павильонов на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского, после ссоры со знакомыми, произошедшей накануне, напал с пистолетом марки «ТТ» образца 1930/1933. Он выстрелил около восьми раз, - рассказали в комитете.

В итоге трое человек умерли, двоим удалось сбежать.

Обвиняемый долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионах Российской Федерации по подложным документам. 18 октября 2019 года его задержали в Пензе и доставили в Петербург.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в указанном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU