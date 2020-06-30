2020-06-30T14:17:54+03:00
Общество

«Лента» запустила сервис экспресс-доставки в Санкт-Петербурге

Пока что услуга доступна только жителям Невского района
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился новый сервис экспресс-доставки продуктов от «Ленты»В Петербурге появился новый сервис экспресс-доставки продуктов от «Ленты»Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сеть гипермаркетов «Лента» запустила в Санкт-Петербурге собственную экспресс-доставку продуктов. Как стало известно во вторник, 30 июня 2020 года, компания только подключила сервис в Северной столице, поэтому охват еще не большой – только Невский район. Однако уже в ближайшие месяцы зона покрытия услуги значительно увеличится.

- Проанализировав предпочтения покупателей Санкт-Петербурга, мы сформировали ассортимент, который отвечает основным потребностям, — заявил директор по новым бизнесам компании «Лента» Дмитрий Скиба.

Экспресс-сервис называется «Ленточка». Покупатели могут оформить заказ в одноименном приложении с 9 до 21. Среднее время доставки – 30 минут. Кроме того, услуга предоставляется бесплатно. Минимальная сумма заказа будет устанавливаться динамически – в зависимости от загруженности сервиса.

На выбор предлагается 5 тысяч товаров. Работники будут собирать заказы на складах на проспекте Большевиков и Заневском.

Сейчас сервис уже работает в Москве и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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