Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:07:53+03:00

Во время обыска у женщины нашли лошадей, драгоценности и оружие [видео]

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В Санкт-Петербурге задержали женщину-лидера мистической организации, которая обещала клиенту фальшивое счастье за миллион рублей. Во вторник, 30 июня 2020 года, полиция рассказала о еще одном эпизоде мошенничества сообщества эзотерического толка «Орден пути».

- Согласно версии следствия, с 2007 по 2017 года женщина, злоупотребляя доверием и эмоциональным состоянием 54-летнего мужчины, убеждала его в необходимости неких религиозно-мистических услуг, чтобы тот был богатый и счастливый. На протяжении 10 лет она создавала некую видимость деятельности, за что получила 1 миллион рублей. Но счастья у обманутого клиента не прибавилось, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемая сейчас находится под следствием. Расследование продолжается. Во время обыска у нее нашли лошадей, мистические книги, драгоценности и оружие.

Этой зимой полиции пресекли деятельность организации эзотерического толка, глава которой подозревается в серии мошенничеств под видом платных семинаров на многомиллионные суммы. В результате следственных действий полицейские установили 5 эпизодов противоправной деятельности лидера указанной группы в отношении женщин и один эпизод в отношении мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787877" frameborder="0"></iframe> Обыск у лидера организации "Орден пути" в Санкт-Петербурге.Видео, ГУ МВД по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU