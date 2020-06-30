2020-06-30T15:07:53+03:00
Происшествия

Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге

Во время обыска у женщины нашли лошадей, драгоценности и оружие [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге задержали лидера мистической организации "Орден пути"В Петербурге задержали лидера мистической организации "Орден пути"Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге задержали женщину-лидера мистической организации, которая обещала клиенту фальшивое счастье за миллион рублей. Во вторник, 30 июня 2020 года, полиция рассказала о еще одном эпизоде мошенничества сообщества эзотерического толка «Орден пути».

- Согласно версии следствия, с 2007 по 2017 года женщина, злоупотребляя доверием и эмоциональным состоянием 54-летнего мужчины, убеждала его в необходимости неких религиозно-мистических услуг, чтобы тот был богатый и счастливый. На протяжении 10 лет она создавала некую видимость деятельности, за что получила 1 миллион рублей. Но счастья у обманутого клиента не прибавилось, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемая сейчас находится под следствием. Расследование продолжается. Во время обыска у нее нашли лошадей, мистические книги, драгоценности и оружие.

Этой зимой полиции пресекли деятельность организации эзотерического толка, глава которой подозревается в серии мошенничеств под видом платных семинаров на многомиллионные суммы. В результате следственных действий полицейские установили 5 эпизодов противоправной деятельности лидера указанной группы в отношении женщин и один эпизод в отношении мужчины.

Обыск у лидера организации "Орден пути" в Санкт-Петербурге.Видео, ГУ МВД по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упавшее дерево расплющило машину с людьми на Институтском проспекте
Пять машин пострадали за час шторма в Санкт-Петербурге
Труп новорожденной девочки нашли в поселке Янино-1 Ленинградской области
120 магазинов, кафе и ресторанов закрылись в центре Санкт-Петербурга во время самоизоляции
Парки и скверы закрыли из-за шторма в Санкт-Петербурге 30 июня
Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге
Пулково возобновляет круглосуточный режим работы
«Лента» запустила сервис экспресс-доставки в Санкт-Петербурге
Обвиняемый в массовом убийстве 18-летней давности окажется в суде Санкт-Петербурга
«Обочечник» на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге
Новый автомобильный завод Hyundai построят в Санкт-Петербурге
Петербурженка отсудила более 1,5 миллионов рублей у клиники за некачественную пластическую операцию
Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию
Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области
Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня