2020-06-30T16:20:49+03:00
Происшествия

Труп новорожденной девочки нашли в поселке Янино-1 Ленинградской области

Тело малышки направили в морг для выяснения причин смерти
Лилия КОЗЛОВА
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Грудной ребенок погиб в поселке Янино-1Грудной ребенок погиб в поселке Янино-1Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области выясняют причины смерти новорожденной девочки. В понедельник, 29 июня 2020 года, в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 11 "А" по улице Новой в поселке Янино-1 был обнаружен труп малышки. Девочке от роду было всего два с половиной месяца.

- На место выехали сотрудники полиции, которые осмотрели тело ребенка. Никаких следов насильственной смерти они на малышке не обнаружили, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Семья, в которой жила малышка, полная. 33-летняя мама, временная домохозяйка, и 30-летний отец, работающий инженером. На учете они не состояли.

Тело ребенка было направлено в морг. После осмотра эксперты установят, почему ребенок скончался в таком маленьком возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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