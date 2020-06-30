2020-06-30T16:22:19+03:00
Происшествия

Пять машин пострадали за час шторма в Санкт-Петербурге

Спасатели выезжали на вызовы уже 70 раз
Петр КИБЕР
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Штормовой ветер валит деревья в Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayШтормовой ветер валит деревья в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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Шторм, обрушившийся на Петербург днем 30 июня, в считанные минуты залил город потоками воды. Всего за полчаса разгула стихии от сломанных деревьев пострадали пять автомобилей, а спасатели выезжали на вызовы уже 70 раз.

- По состоянию на 16.00 пожарно-спасательные подразделения по Санкт-Петербургу совершили 70 выездов. 50 из них - угроза падения деревьев, 20 - возможность падения слабо закрепленных конструкций, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сообщения об упавших деревьях приходят практически со всех районов города. Уже пять машин оказались разбиты рухнувшими растениями. И это только начало, ведь штормовой ветер с ливнем пока не успокаиваются.

На улицах города работают и аварийные бригады «Водоканала» которые откачивают воду проезжей части.

Напомним, что накануне синоптики предупреждали о ливнях, грозе и ветре порывами до 23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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