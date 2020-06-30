2020-06-30T17:06:08+03:00
Авто

На КАД на месяц перекроют движение

На внешнем кольце весь июль будут ремонтировать мост через Утку
Петр КИБЕР
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На мосту через Утку перекроют движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На мосту через Утку перекроют движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Движение по внешнему кольцу КАД будет перекрыто почти на целый месяц. С начала июля и по август дорожники выйдут на ремонт моста через реку Утка, в составе Кольцевой дороги. Чтобы привести его в порядок, потребуется попеременное закрытие полос на переправе.

- С 3 по 17 июля 2020 года на мосту через реку Утка, расположенном на 86-м километре внешнего кольца КАД между развязками с Октябрьской набережной и Мурманским шоссе, планируется перекрыть третью и четвертую полосы движения. С 17 июля по 1 августа - полосы безопасности, первой и второй полос, - сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

При этом даже на свободных полосах, как это всегда делается ради безопасности, скорость движения ограничат до 50 км/ч. Таким образом, на месяц внешнее кольцо КАД получает узкое место с потенциальными пробками.

Причиной работ называется замена деформационного шва моста.

Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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