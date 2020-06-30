На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:32:39+03:00

Союз журналистов потребовал разобраться с нападением на фотографа Давида Френкеля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Союз журналистов уже потребовал разобраться в инциденте

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Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку – сломали, по предварительным данным.

- Мы будем просить и избирком, и руководство ГУ МВД принять самые жесткие меры по расследованию этого инцидента и наказанию виновных, - говорится в заявлении главы петербургского отделения Союза журналистов Дмитрия Шериха.

Отметим, что сам инцидент произошел на избирательном участке №2219, когда фотокорреспондент пытался пройти внутрь помещения. Ему воспрепятствовали сотрудники МВД, а когда журналист попытался снять их на фото, произошла потасовка.

В Союзе журналистов отмечают, что любое противодействие профессиональной деятельности журналистов недопустимо и особенно в преддверии единого дня голосования 1 июля.

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД России прокомментировали инцидент. Факт нападения полицейского на гражданина в ведомстве опровергли.

Как сообщили в пресс-службе, председатель УИК на избирательном участке №2219 обратился к полицейским с заявлением о необходимости удалить человека, препятствовавшего работе комиссии.

- Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка, - цитирует Интерфакс пресс-службу полиции. - Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало.

В МВД подчеркнули, что в случае, если таковые жалобы поступят, проверка инцидента будет проведена.

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ИСТОЧНИК KP.RU