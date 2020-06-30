На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку – сломали, по предварительным данным.
- Мы будем просить и избирком, и руководство ГУ МВД принять самые жесткие меры по расследованию этого инцидента и наказанию виновных, - говорится в заявлении главы петербургского отделения Союза журналистов Дмитрия Шериха.
Отметим, что сам инцидент произошел на избирательном участке №2219, когда фотокорреспондент пытался пройти внутрь помещения. Ему воспрепятствовали сотрудники МВД, а когда журналист попытался снять их на фото, произошла потасовка.
В Союзе журналистов отмечают, что любое противодействие профессиональной деятельности журналистов недопустимо и особенно в преддверии единого дня голосования 1 июля.
ОФИЦИАЛЬНО
В МВД России прокомментировали инцидент. Факт нападения полицейского на гражданина в ведомстве опровергли.
Как сообщили в пресс-службе, председатель УИК на избирательном участке №2219 обратился к полицейским с заявлением о необходимости удалить человека, препятствовавшего работе комиссии.
- Сотрудниками полиции в установленном законом порядке приняты меры по удалению данного гражданина с территории участка, - цитирует Интерфакс пресс-службу полиции. - Никаких жалоб на действия сотрудников полиции не поступало.
В МВД подчеркнули, что в случае, если таковые жалобы поступят, проверка инцидента будет проведена.
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ИСТОЧНИК KP.RU