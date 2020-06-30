2020-06-30T20:12:15+03:00
Общество

В подъезде дома на Маршала Казакова пошел дождь

Здание не выдержало напора ливня и протекло [видео]
Петр КИБЕР
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Дождь залил все и вся в Петербурге.Дождь залил все и вся в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Налетевший на Санкт-Петербург шторм привел к необычному происшествию. Дождь пошел не на улице, что привычно, а в подъезде жилого дома. Инцидент случился в Красносельском районе, на улице Маршала Казакова.

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- Дождливая погода в доме 1, корпус 2 на Маршала Казакова, - пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители. – Просто по всему первому этажу течет.

На кадрах видео, снятого горожанами, хорошо заметно, как с потолка действительно обильно капает вода. Как так могло получиться, что протекло не на последнем, а на первом этаже жилой многоэтажки, никто пока объяснить не может.

Напомним, что из-за шторма в городе повалены десятки деревьев, в разбитых машинах пострадали несколько человек, а спасатели совершили больше 70 выездов.

В ближайшие два часа осадков в городе не ожидается, но Петербург вновь может накрыть дождем.

В подъезде жилого дома в Петербурге пошел дождь.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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