В подъезде дома на Маршала Казакова пошел дождь
Налетевший на Санкт-Петербург шторм привел к необычному происшествию. Дождь пошел не на улице, что привычно, а в подъезде жилого дома. Инцидент случился в Красносельском районе, на улице Маршала Казакова.
ТЕМА ДНЯ. Дожди со спецэффектами - Петербург снова поплыл, есть пострадавшие
- Дождливая погода в доме 1, корпус 2 на Маршала Казакова, - пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители. – Просто по всему первому этажу течет.
На кадрах видео, снятого горожанами, хорошо заметно, как с потолка действительно обильно капает вода. Как так могло получиться, что протекло не на последнем, а на первом этаже жилой многоэтажки, никто пока объяснить не может.
Напомним, что из-за шторма в городе повалены десятки деревьев, в разбитых машинах пострадали несколько человек, а спасатели совершили больше 70 выездов.
В ближайшие два часа осадков в городе не ожидается, но Петербург вновь может накрыть дождем.
В подъезде жилого дома в Петербурге пошел дождь.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU