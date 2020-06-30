2020-06-30T22:20:26+03:00
Авто

Движение на участке КАД от Шушар до Обухово ограничат на месяц

Дорожники будут устранять колейность и менять деформационный шов
Петр КИБЕР
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Движение на КАД ограничат на месяц. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Движение на КАД ограничат на месяц. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Еще одно длительное ограничение движения на Кольцевой автодороге ждет петербургских автомобилистов с пятницы. Дорожные службы выйдут на отрезок внешнего кольца от Шушар до Обухово.

- На участке между транспортными развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны в связи с производством работ по ликвидации колейности и заменой деформационного шва на путепроводе перекроют две полосы движения, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

С 3 по 13 июля 2020 года дорожные службы будут убирать колейность с 77 по 81-й километры КАД. В связи с этим перекроют третью и четвертую полосы, а по двум оставшимся снизят скорость до 50 км/ч

Одновременно начнутся работы там же на путепроводе (до 17 июля)

А с 17 июля по 3 августа в связи с работами на этом же путепроводе, на 700-метровом участке (76–77 км), будут перекрыты первая и вторая полосы, с ограничением скорости по третьей и четвертой.

Напомним, что с 3 июля на ремонт уходит мост на реке Утка в составе КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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