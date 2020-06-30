В Пулково прилетит рейс с россиянами из Индии и Индонезии

30 Июнь 2020 2020-06-30T22:37:26+03:00

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Очередной вывозной рейс будут встречать вечером 30 июня в петербургском аэропорту Пулково. На нем из Москвы вернутся 143 жителя Северо-Запада, ранее прилетевшие из Индии и Индонезии.

- На борту самолета - 113 петербуржцев, 17 жителей Ленинградской области и 13 человек из других регионов Северо-Западного федерального округа, - сообщает пресс-служба Смольного.

Несмотря на то, что таможенный и пограничный контроль все уже прошли в Москве, по прилету в Петербург вернувшимся туристам устроят проверку врачи Роспотребнадзора.

Багаж путешественников дезинфицируют, а их самих отправят на 14-дневный карантин по домам или в репинский обсерватор на базе пансионата «Балтиец».

По заявлению чиновников, хорошие отзывы от пансионате увеличили число желающих провести две недели самоизоляции именно там.

В Смольном пообещали, что продолжат работу по возвращению домой горожан, прилетевших из заграницы в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU