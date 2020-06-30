2020-06-30T23:16:22+03:00
Общество

В Комплексе защитных сооружений показали, как дамба пережила шторм

Сильный ветер и дождь обрушился на Петербург днем 30 июня [видео]
Петр КИБЕР
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30 июня дамба также пережила шторм.30 июня дамба также пережила шторм.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дирекция Комплекса защитных сооружений показала, как петербургская дамба пережила сегодняшний шторм. Видео разгула стихии было традиционно опубликовано в Инстаграме КЗС.

- Диспетчерская служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в непрерывном режиме следит за уровнем воды на пунктах гидрометеорологических измерений. Несмотря на усиление ветра, подъема воды в дельте Невы до критических значений не ожидается, - сообщает пресс-служба дамбы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, скорость ветра днем во вторник, 30 июня, достигала 22-23 метров в секунду. Это еще не штормовой, но уже крепкий ветер, способный нагнать волну.

Впрочем, дамба пережила разгул стихии без приключений. А вот в Петербурге шторм натворил бед, поломав множество деревьев. Одно из них придавило две машины с людьми. Четыре человека были госпитализированы.

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Шторм на дамбе в Санкт-Петербурге 30 июня
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ИСТОЧНИК KP.RU

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