В Комплексе защитных сооружений показали, как дамба пережила шторм
Дирекция Комплекса защитных сооружений показала, как петербургская дамба пережила сегодняшний шторм. Видео разгула стихии было традиционно опубликовано в Инстаграме КЗС.
- Диспетчерская служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в непрерывном режиме следит за уровнем воды на пунктах гидрометеорологических измерений. Несмотря на усиление ветра, подъема воды в дельте Невы до критических значений не ожидается, - сообщает пресс-служба дамбы.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, скорость ветра днем во вторник, 30 июня, достигала 22-23 метров в секунду. Это еще не штормовой, но уже крепкий ветер, способный нагнать волну.
Впрочем, дамба пережила разгул стихии без приключений. А вот в Петербурге шторм натворил бед, поломав множество деревьев. Одно из них придавило две машины с людьми. Четыре человека были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU