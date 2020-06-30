2020-06-30T23:32:21+03:00
Общество

Детей из Ленобласти, уехавших на отдых в Крым, вернут обратно домой

Об этом сообщают власти региона
Петр КИБЕР
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Организованные детские группы в Крыму пока не ждут.Организованные детские группы в Крыму пока не ждут.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Детские коллективы из Ленинградской области, да и не только, поехавшие на отдых в Крым, будут возвращены обратно. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на крымское Министерство труда и социальной защиты.

- По информации Министерства, у пансионатов, гостиниц и пр. на территории Крыма отсутствует разрешение Роспотребнадзора на размещение детских коллективов, прибывающих их других субъектов, в том числе, Ленинградской области, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По сведениям областных чиновников, все прибывающие на полуостров группы детей будут направляться обратно в места постоянного проживания, то есть домой.

Точно неизвестно, сколько детских коллективов из Ленобласти успели отправиться в Крым, и успели ли в принципе, но родители малышей должны иметь виду действующие ограничения.

На одиночные или семейные поездки таких ограничений в Крыму нет. С 1 июля здесь официально стартует туристический сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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