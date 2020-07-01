2020-07-01T07:51:14+03:00
Политика

Избирательные участки для голосования открылись в Санкт-Петербурге

Сделать свой выбор по поправкам в Конституцию РФ можно с 8:00 до 20:00 часов 1 июля 2020
Лилия КОЗЛОВА
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Голосование по поправкам в Конституцию началось в Санкт-ПетербургеГолосование по поправкам в Конституцию началось в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В 8 часов утра 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге распахнули двери все избирательные участки. В течение дня местные жители смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

В этом году из-за пандемии коронавируса, выборы проходят в необычном формате. На участках следят за социальной дистанцией, а всем пришедшим голосовать выдают маску, перчатки и одноразовую ручку, чтобы поставить отметку в бюллетене. Каждый час на участке проводится уборка и дезинфекция помещения.

Всего в Петербурге целый день будут работать 1899 участков избирательной комиссии. Также голосование проходит и на дому. Этой возможностью воспользуются те граждане, которые не могут самостоятельно прийти на участок. Разумеется, сотрудники УИК проводят его с мерами безопасности и социальной дистанцией.

В течение дня «КП-Санкт-Петербург» будет следить за ходом голосования в онлайн-трансляции.

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В Санкт-Петербурге 1 июля 2020 года голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить на 1899 избирательных участках с 8.00 до 20.00 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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