2020-07-01T08:07:05+03:00
Общество

Около 60 улиц подтопило во время шторма 30 июня в Санкт-Петербурге

Оперативные бригады выезжали на вызовы, чтобы откачать воду
Лилия КОЗЛОВА
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"Водоканал" получил 57 заявок о подтоплениях во время шторма в Петербурге"Водоканал" получил 57 заявок о подтоплениях во время шторма в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Во второй половине дня во вторник, 30 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге прошел мощный шторм с ливнем. За два с половиной часа, пока лил дождь, на горячую линию «Водоканала» поступило 57 заявок о подтоплениях на улицах. Аварийные бригады оперативно выезжали на места, чтобы убрать воду.

- В основном заявки поступили на локальные скопления воды, связанные с проблемами внутридомовых сетей. Такие сети не являются зоной ответственности Водоканала, тем не менее, бригады предприятия сейчас уже устранили или продолжают помогать устранять эти локальные подтопления. Например, проблемы с внутридомовыми сетями возникали на проспекте Испытателей, на Богатырском и Каменноостровском проспектах и так далее, - рассказали в компании.

Также были заявки о скопившейся воде во дворах или на дорогах. Но за 30 минут, пока ехала бригада, вода успевала уйти в канализацию.

Количество выпавших атмосферных осадков по районам, где прошел интенсивный ливень, составило от 18 до 14 мм. При этом интенсивность достигала 17,18 мм за 20 минут. В целом система водоотведения города справилась с приемом поступления ливневых стоков. С учетом неблагоприятного прогноза осадков, подготовка системы водоотведения была произведена заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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