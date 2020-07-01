2020-07-01T08:19:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 2,5 тысяч инфекционных коек освободилось в больницах Санкт-Петербурга

Из них 1866 свободных мест для взрослых и 594 для детей
Лилия КОЗЛОВА
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Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах ПетербургаСвыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В больницах Санкт-Петербурга, занимающихся лечением коронавирусных больных, улучшилась ситуация. В общей сложности в городе освободилось 2460 инфекционных коек. Это значит, что Северная столица постепенно справляется с пандемией.

- В детских медицинских стационарах города, переоборудованных под инфекцию, – более 70 процентов свободных коек, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Так, в Боткина сейчас есть 173 свободных места. 130 коек доступны в Покровской больнице. Также свободны и палаты в центре имени Алмазова.

Во временном госпитале в «Ленэкспо» сейчас находятся 153 человека, в пансионате «Заря», который, как известно, сейчас работает как отделение Городской больницы № 40, – 320 человек.

Напомним, что с начала пандемии многие петербургские больницы были перепрофилированы для приема больных коронавирусом. На прошлой неделе председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе впервые с начала эпидемии свободны 1000 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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