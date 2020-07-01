2020-07-01T08:42:23+03:00
Происшествия

Угонщик машины попался полиции, устроив ДТП в Санкт-Петербурге

Побитый автомобиль вернули законному владельцу
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала угонщика авто во время ДТП в ПетербургеПолиция задержала угонщика авто во время ДТП в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге горе-угонщика догнало правосудие. Во вторник, 30 июня 2020 года, экипаж ГИБДД задержал подозреваемого на месте ДТП, в которое тот попал. С момента угона не прошло даже суток, как неудачный водитель оказался участником аварии.

- В полдень 30 июня 38-летний житель Выборгского района обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля марки «Киа Рио» стоимостью 900 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что автомобиль пропал с 2 часов ночи до 8 часов утра от дома 53 по улице 1-го Мая, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В два часа дня во вторник экипаж ГИБДД выехал на одну из аварий. Оказалось, что один из автомобилей – угнанный минувшей ночью. На месте сразу задержали подозреваемого угонщика.

Подозреваемым оказался 20-летний парень. В отношении него составлен протокол, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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