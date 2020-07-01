Угонщик машины попался полиции, устроив ДТП в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге горе-угонщика догнало правосудие. Во вторник, 30 июня 2020 года, экипаж ГИБДД задержал подозреваемого на месте ДТП, в которое тот попал. С момента угона не прошло даже суток, как неудачный водитель оказался участником аварии.
- В полдень 30 июня 38-летний житель Выборгского района обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля марки «Киа Рио» стоимостью 900 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что автомобиль пропал с 2 часов ночи до 8 часов утра от дома 53 по улице 1-го Мая, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
В два часа дня во вторник экипаж ГИБДД выехал на одну из аварий. Оказалось, что один из автомобилей – угнанный минувшей ночью. На месте сразу задержали подозреваемого угонщика.
Подозреваемым оказался 20-летний парень. В отношении него составлен протокол, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU