Медведи попали в фотоловушки в Ленинградской области

1 Июль 2020 2020-07-01T08:58:24+03:00

Фотографии бурых медведей из Ленинградской области появились в сети / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

На снимках животные лакомятся угощением, оставленным специально для них [фото]

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Бурые медведи снова стали участниками скрытой фотосессии. Во вторник, 30 июня 2020 года, комитет по охране природы Ленинградкой области поделился снимками, которые были сделаны с помощью специальных фотоловушек, установленных в лесах Бокситогорского и Тихвинского районов. На них медведи лакомятся оставленным для них угощением.

Для медведей делают специальные кормушки для подкормки / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской

- В Ленинградской области открылись террасы летних кафе....А у нас в охотничьих хозяйствах они и не закрывались! Предлагаем Вашему вниманию позирующих для фотоловушек медведей, обедающих и ужинающих в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области, - пошутили в комитете.

Некоторые снимки были сделаны еще в апреле / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской

Биотехнические мероприятия по подкормке животных проходят в Ленобласти постоянно, пояснили в комитете. Иначе звери просто не будут подходить к кормушкам из-за страха. Так, для медведей сеют поля с овсом, они охотно посещают кормушки для кабанов и едят кукурузу.

Мишки приходят поужинать и в ночное время / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской

- Молодые особи любят еще и поиграться с бочками, куда она засыпается.

ИСТОЧНИК KP.RU