Медведи попали в фотоловушки в Ленинградской области
Бурые медведи снова стали участниками скрытой фотосессии. Во вторник, 30 июня 2020 года, комитет по охране природы Ленинградкой области поделился снимками, которые были сделаны с помощью специальных фотоловушек, установленных в лесах Бокситогорского и Тихвинского районов. На них медведи лакомятся оставленным для них угощением.
Для медведей делают специальные кормушки для подкормки / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
- В Ленинградской области открылись террасы летних кафе....А у нас в охотничьих хозяйствах они и не закрывались! Предлагаем Вашему вниманию позирующих для фотоловушек медведей, обедающих и ужинающих в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области, - пошутили в комитете.
Некоторые снимки были сделаны еще в апреле / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
Биотехнические мероприятия по подкормке животных проходят в Ленобласти постоянно, пояснили в комитете. Иначе звери просто не будут подходить к кормушкам из-за страха. Так, для медведей сеют поля с овсом, они охотно посещают кормушки для кабанов и едят кукурузу.
Мишки приходят поужинать и в ночное время / Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
- Молодые особи любят еще и поиграться с бочками, куда она засыпается.
ИСТОЧНИК KP.RU