Задержан водитель Range Rover, устроивший стрельбу на Выборгском шоссе
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя внедорожника Range Rover, который устроил стрельбу на Выборгском шоссе за то, что его отказались пропускать на дорогу с обочины. 29 июня 2020 года около семи часов вечера в полицию поступило сообщение от 36-летнего водителя автомобиля «Опель Астра», который рассказал, что во время конфликта на дороге использовал газовый баллончик в отношении агрессивного мужчины. Однако тот в ответ начал стрелять из травматического пистолета.
- 30 июня 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали стрелявшего - ранее судимого 38-летнего мужчину. При этом внедорожник принадлежит его супруге, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Сейчас полиция установила, что мужчина устроил стрельбу во время пробки, когда вокруг в машинах было много людей. Он несколько раз выстрелил в сторону проезжей части и 36-летнего водителя, который после подал заявление в полицию.
Сейчас агрессор задержан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято еще несколько единиц оружия и патронов. Они направлены на экспертизу.
Мужчина на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU