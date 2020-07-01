2020-07-01T09:07:11+03:00
Происшествия

Задержан водитель Range Rover, устроивший стрельбу на Выборгском шоссе

Подозреваемый оказался уже ранее судимый [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя внедорожника, стрелявшего на Выборгском шоссе, задержалиВодителя внедорожника, стрелявшего на Выборгском шоссе, задержалиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя внедорожника Range Rover, который устроил стрельбу на Выборгском шоссе за то, что его отказались пропускать на дорогу с обочины. 29 июня 2020 года около семи часов вечера в полицию поступило сообщение от 36-летнего водителя автомобиля «Опель Астра», который рассказал, что во время конфликта на дороге использовал газовый баллончик в отношении агрессивного мужчины. Однако тот в ответ начал стрелять из травматического пистолета.

- 30 июня 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали стрелявшего - ранее судимого 38-летнего мужчину. При этом внедорожник принадлежит его супруге, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Сейчас полиция установила, что мужчина устроил стрельбу во время пробки, когда вокруг в машинах было много людей. Он несколько раз выстрелил в сторону проезжей части и 36-летнего водителя, который после подал заявление в полицию.

Сейчас агрессор задержан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято еще несколько единиц оружия и патронов. Они направлены на экспертизу.

Мужчина на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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