2020-07-01T09:25:54+03:00
Происшествия

Летающие бетонные люки заметили во время шторма в Санкт-Петербурге

Мощный ветер пролетал через канализацию и поднимал в воздух тяжелые блоки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Штормовой ветер поднял в воздух бетонные люки в ПетербургеШтормовой ветер поднял в воздух бетонные люки в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Жесткий шторм, который нагрянул на Санкт-Петербург во вторник, 30 июня 2020 года, не на шутку разыгрался в городе. Ветер повалил не только деревья и столбы. Его силы хватило даже для того, чтобы поднять в воздух тяжелейшие бетонные люки от канализации. Это заметил местный житель, снял на видео и поделился им в социальной сети.

- На Савушкина так прыгала несколько лет назад и раздавила машину, - рассказал один из пользователей сети.

На кадрах огромные блоки «прыгают» от порывов ветра. При этом огромные крышки словно даже зависают ненадолго в воздухе во время борьбы с ураганом. Некоторые из них в итоге даже сместились на несколько сантиметров.

Сообщений о пострадавших от такого люка, благо, не поступало. Но за время шторма все же пострадали четыре человека и пять автомобилей.

"Прыгающие" бетонные люки во время шторма 30 июня в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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