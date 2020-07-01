Летающие бетонные люки заметили во время шторма в Санкт-Петербурге
Жесткий шторм, который нагрянул на Санкт-Петербург во вторник, 30 июня 2020 года, не на шутку разыгрался в городе. Ветер повалил не только деревья и столбы. Его силы хватило даже для того, чтобы поднять в воздух тяжелейшие бетонные люки от канализации. Это заметил местный житель, снял на видео и поделился им в социальной сети.
- На Савушкина так прыгала несколько лет назад и раздавила машину, - рассказал один из пользователей сети.
На кадрах огромные блоки «прыгают» от порывов ветра. При этом огромные крышки словно даже зависают ненадолго в воздухе во время борьбы с ураганом. Некоторые из них в итоге даже сместились на несколько сантиметров.
Сообщений о пострадавших от такого люка, благо, не поступало. Но за время шторма все же пострадали четыре человека и пять автомобилей.
"Прыгающие" бетонные люки во время шторма 30 июня в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU