В социальных сетях возмутились реакцией водителей на горящий автомобиль в Санкт-Петербурге

1 Июль 2020 2020-07-01T09:56:24+03:00

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Пользователи социальной сети обсуждают поведение реакцию петербургских автомобилистов на горящую машину. Утром в среду, 1 июля 2020 года, на Северном проспекте начал загорелась машина. Водитель суетливо пытался спасти авто. Это заметил очевидец, снял на видео и опубликовал в сети.

- Вот и люди, даже помочь не могут. Ведь у всех в машинах есть огнетушители. Фу! Одна мерзость, а не люди, - стали возмущаться пользователи сети.

- Столько огнетушителей проехали мимо, - заметили некоторые.

На кадрах видно, как на дороге стоит дымящаяся машина из под капота которой иногда видно и пламя. Вокруг бегают люди, видимо водитель и пассажир. Впереди стоит еще одно авто. По всей видимости, кто-то все же остановился помочь.

Мимо проезжает много машин, но, как заметили комментаторы, больше никто не останавливается. Однако люди все же сбежались на помощь. В основном, просто прохожие.

Автомобиль загорелся на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 1 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU