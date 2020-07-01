2020-07-01T09:56:24+03:00
Происшествия

В социальных сетях возмутились реакцией водителей на горящий автомобиль в Санкт-Петербурге

Машина задымилась во время движения по Северному проспекту утром 1 июля [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В соцсетях обсуждают петербургских водителей и горящий автомобильВ соцсетях обсуждают петербургских водителей и горящий автомобильФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Пользователи социальной сети обсуждают поведение реакцию петербургских автомобилистов на горящую машину. Утром в среду, 1 июля 2020 года, на Северном проспекте начал загорелась машина. Водитель суетливо пытался спасти авто. Это заметил очевидец, снял на видео и опубликовал в сети.

- Вот и люди, даже помочь не могут. Ведь у всех в машинах есть огнетушители. Фу! Одна мерзость, а не люди, - стали возмущаться пользователи сети.

- Столько огнетушителей проехали мимо, - заметили некоторые.

На кадрах видно, как на дороге стоит дымящаяся машина из под капота которой иногда видно и пламя. Вокруг бегают люди, видимо водитель и пассажир. Впереди стоит еще одно авто. По всей видимости, кто-то все же остановился помочь.

Мимо проезжает много машин, но, как заметили комментаторы, больше никто не останавливается. Однако люди все же сбежались на помощь. В основном, просто прохожие.

Автомобиль загорелся на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 1 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сады и парки будут закрыты до 2 июля из-за шторма в Санкт-Петербурге
Сбой движения поездов произошел на «красной» ветке петербургского метро днем 1 июля
День реставратора отмечается 1 июля в Санкт-Петербурге
Спасателя с простреленной головой нашли на берегу озера в Ленинградской области
Беглов напомнил о мерах безопасности накануне открытия музеев и фитнес-залов в Санкт-Петербурге
Обнаженный труп женщины нашли в Ленинградской области по жуткому запаху
Александр Беглов проголосовал по поправкам в Конституцию
Почти 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Задержан подозреваемый, убивший пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями красивого заката после грозы 30 июня
В социальных сетях возмутились реакцией водителей на горящий автомобиль в Санкт-Петербурге
Летающие бетонные люки заметили во время шторма в Санкт-Петербурге
Задержан водитель Range Rover, устроивший стрельбу на Выборгском шоссе
Медведи попали в фотоловушки в Ленинградской области
Угонщик машины попался полиции, устроив ДТП в Санкт-Петербурге
Около 2,5 тысяч инфекционных коек освободилось в больницах Санкт-Петербурга
Около 60 улиц подтопило во время шторма 30 июня в Санкт-Петербурге
Избирательные участки для голосования открылись в Санкт-Петербурге
Ливни и грозы грянут 1 июля в Санкт-Петербурге