2020-07-01T10:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Горожане все реже обращаются в экстренные службы по вопросам инфекции
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 17 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирусЕще 17 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. По данным Смольного от 1 июня 2020 года, за предыдущие сутки в городе на коронавирус были обследованы еще 16966 человек. Надо отметить, что постепенно количество забеливаемых увеличивается. На сегодня их прибавилось еще 262.

- Под медицинским наблюдением находится 1977 человек. Из них 78 в обсерваторе, 972 - на самоизоляции, 927 – контактные, - сообщили в Смольном.

Обработан 541 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 157 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 44 человека.

На 1 июня в Петербурге в общей сложности коронавирус был подтвержден у 24,4 тысяч горожан. Из них более 18 тысяч выздоровели, 1182 умерли. Сейчас продолжают болеть 5 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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