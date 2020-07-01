2020-07-01T11:25:41+03:00
Политика

Александр Беглов проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Санкт-Петербурга, как и все, был в маске и перчатках [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор Санкт-Петербурга проголосовал по поправкам в Конституцию 1 июляГубернатор Санкт-Петербурга проголосовал по поправкам в Конституцию 1 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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С 8 часов утра 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге проходит голосование по поправкам в Конституцию. Около 10 часов утра на избирательный участок № 153 на улице Кораблестроителей пришел губернатор города Александр Беглов, чтобы обозначить свой выбор в бюллетени.

Беглов был в маске и перчатках Фото: Олег ЗОЛОТО

Беглов был в маске и перчаткахФото: Олег ЗОЛОТО

По традиции Беглов голосует на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе № 12 Василеостровского района, в доме 21/3 на улице Кораблестроителей. Губернатор зашел в переоборудованный спортивный зал в маске и черных перчатках, в соответствии с правилами безопасности из-за эпидемии. На расстоянии полутора метров градоначальник предъявил члену комиссии свой паспорт, взял бюллетень, одноразовую ручку и отправился в кабинку для голосования.

- Для меня это голосование очень важно, прежде всего это семейные ценности. У меня пять внуков. Голосуют много многодетных семей, они голосуют за социальные гарантии и доступную медицину, - рассказал Беглов присутствующим журналистам.

Напомним, что 1 июля последний день голосования по поправкам. Избирательные участки в Петербурге будут открыты до 20 часов.

Губернатор Санкт-Петербурга принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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