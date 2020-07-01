Обнаженный труп женщины нашли в Ленинградской области по жуткому запаху

1 Июль 2020 2020-07-01T12:32:16+03:00

Жильцы дома пожаловались на трупный запах, доносящийся из одной их квартир

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В Ленинградской области жители одного из домов поселка Кузьмоловский во Всеволожском районе стали чувствовать не приятный, удушливый запах. Во вторник, 30 июня 2020 года, 26-летняя девушка, уже не вынося вонь, позвонила в полицию и рассказала, что уже пять дней из одной из квартир доносится трупный запах. Наряд немедленно выехал на место.

- Жалоба на трупный запах поступила от жительницы дома 11 по улице Победы поселка. Правоохранители вскрыли соседнюю квартиру, откуда доносилась вонь, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В квартире полицейские обнаружили труп женщины. Она лежала на боку на диване, совершенного голая. Повреждений на теле обнаружено не было.

Тело женщины соседи не опознали. Поэтому пока что остается тайной, кем является умершая.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти, а также выяснения личности.

ИСТОЧНИК KP.RU