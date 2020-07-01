2020-07-01T12:23:28+03:00
Общество

Беглов напомнил о мерах безопасности накануне открытия музеев и фитнес-залов в Санкт-Петербурге

С 6 июля 2020 года в силу вступает новый пакет разрешительных мер
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам напомнили о правилах безопасности перед открытием музеев и фитнесс-залов 6 июляПетербуржцам напомнили о правилах безопасности перед открытием музеев и фитнесс-залов 6 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге с 6 июля 2020 года вступают в силу новые послабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Так, в городе откроются музеи, выставочные залы, а также начнут работать бассейны, фитнесс-залы и магазины с отдельным входом площадью более 400 «квадратов». В связи с этим, губернатор Александр Беглов напомним петербуржцам о мерах безопасности.

- Соблюдение стандартов безопасности – главное условие открытия и остальных организаций. Эти требования уже всем хорошо известны и стали нашей «новой нормальностью», - подчеркнул градоначальник.

Беглов отметил, что вирус никуда не делся. Поэтому сейчас в местах, которые открываются с 6 июля, работа должна вестись по предварительной записи. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, в студиях групповых занятий должна быть нанесена разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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