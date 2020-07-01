2020-07-01T12:34:59+03:00
Происшествия

Спасателя с простреленной головой нашли на берегу озера в Ленинградской области

Рядом с телом мужчины лежало охотничье ружье
Лилия КОЗЛОВА
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Труп водителя пожарной машины с простреленной головой нашли в ЛенобластиТруп водителя пожарной машины с простреленной головой нашли в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области нашли труп мужчины с простреленной головой. Днем во вторник, 30 июня 2020 года, в отделение полиции Киришского района поступило сообщение об обнаружении тела водителя одной из пожарно-спасательной части.

- Труп находился на территории бывшей спасательной станции, расположенной на берегу озера «Зеленое» в поселке Будогощь. У мужчины было огнестрельное ранение головы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личность погибшего быстро установили. Им оказался житель этого поселка, работающий спасателем. Рядом с телом было обнаружено охотничье ружье ТОЗ, а также патрон и гильза.

Полиция связалась с 36-летним сыном погибшего. От рассказал, что буквально за час до этого ему звонил отец и говорил о намерении поехать на озеро с оружием. Однако мужчина не отнесся к разговору серьезно, заметив, что у отца нет огнестрельного оружия.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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