День реставратора отмечается 1 июля в Санкт-Петербурге

1 Июль 2020 2020-07-01T12:51:34+03:00

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В Санкт-Петербурге 1 июля отмечается уникальный праздник – День реставратора. Именно благодаря труду этих мастеров сохраняется культурное наследие города на Неве. История восстановления и сохранения архитектуры для Петербурга очень важна. 75 лет назад, после великой Победы, родилась знаменитая ленинградская школа реставрации. После блокады и тяжелой войны Ленинград в этом очень нуждался.

- Любуясь великолепием архитектуры Санкт-Петербурга мы с особым чувством благодарности вспоминаем мастеров, которые совершили настоящий подвиг и доказали, что способны возрождать красоту даже из небытия. Мировым сообществом с глубоким признанием было воспринято восстановление ленинградскими реставраторами уникальных дворцово-парковых ансамблей пригородов нашего города, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что для правительства города сохранение уникального культурного наследия остается одной из важнейших задач. В этом году продолжатся работы в Смольном и Казанском соборах. Гатчинском, Аничковом и Юсуповском дворцах. Реставрируется памятник Николаю I на Исаакиевской площади и десятки других знаковых для города объектов.

- Дорогие реставраторы! Примите поздравление с праздником и благодарность за ваш созидательный труд, - поздравил Беглов с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU