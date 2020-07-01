2020-07-01T13:46:42+03:00
Общество

Сады и парки будут закрыты до 2 июля из-за шторма в Санкт-Петербурге

Минувший ураган повалил 57 деревьев в городе
Лилия КОЗЛОВА
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Сады и парки оставят закрытыми до 2 июля из-за гроз в ПетербургеСады и парки оставят закрытыми до 2 июля из-за гроз в ПетербургеФото: Алина ЧЕМЕРИС
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Из-за сильного ветра и частых ливней, комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял решение продолжать работу в особом режиме. По данным синоптиков на 1 июля 2020 года, неблагоприятная погода сохранится еще несколько дней. Поэтому парки и сады, которые были закрыты из-за шторма 30 июня, останутся закрытыми минимум до 2 июля.

- Накануне из-за сильного ветра в Петербурге на территориях подведомственных Комитету по благоустройству было зафиксировано падение 57 деревьев. По сообщению дежурной службы, 18 деревьев упали на проезжую часть. Известны случаи повреждения автомобильного транспорта, - отметили в комитете.

Специалисты садовых предприятий проводят распил и вывоз поврежденных непогодой деревьев и следят за тем, чтобы поваленные стволы и ветви не мешали проходу пешеходов и движению транспорта на улицах города.

Также в комитете посоветовали горожанам быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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