2020-07-01T14:21:14+03:00
Происшествия

Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-Петербурге

Очевидцы рассказывают, что машину сильно занесло на дороге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Джип снес витрину кафе в ПетербургеДжип снес витрину кафе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге джип въехал прямо в стеклянную витрину кафе-шаверму, расположенную на Лесном проспекте у метро «Выборгская». Жесткое ДТП произошло днем в среду, 1 июля 2020 года. В социальной сети появилось видео и фото с места аварии. На кадре автомобиль видно на фоне надписи, что кафе работа «на вынос».

- Мне два стакана масла, а моему водителю шавермы и колы, - пошутили пользователи сети.

Однако другие не были настолько же веселы. Судя по тому, насколько далеко в зал заехал автомобиль, летел он быстро.

- Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости и его понесло. Надеюсь, жив и никто не пострадал, - рассказала одна из очевидиц произошедшего.

Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В причинах ДТП разберутся инспекторы ГИБДД.

Джип врезался в витрину шавермы на Лесном проспекте в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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