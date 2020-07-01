Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-Петербурге

1 Июль 2020 2020-07-01T14:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге джип въехал прямо в стеклянную витрину кафе-шаверму, расположенную на Лесном проспекте у метро «Выборгская». Жесткое ДТП произошло днем в среду, 1 июля 2020 года. В социальной сети появилось видео и фото с места аварии. На кадре автомобиль видно на фоне надписи, что кафе работа «на вынос».

- Мне два стакана масла, а моему водителю шавермы и колы, - пошутили пользователи сети.

Однако другие не были настолько же веселы. Судя по тому, насколько далеко в зал заехал автомобиль, летел он быстро.

- Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости и его понесло. Надеюсь, жив и никто не пострадал, - рассказала одна из очевидиц произошедшего.

Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В причинах ДТП разберутся инспекторы ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788103" frameborder="0"></iframe> Джип врезался в витрину шавермы на Лесном проспекте в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU