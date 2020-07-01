Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге джип въехал прямо в стеклянную витрину кафе-шаверму, расположенную на Лесном проспекте у метро «Выборгская». Жесткое ДТП произошло днем в среду, 1 июля 2020 года. В социальной сети появилось видео и фото с места аварии. На кадре автомобиль видно на фоне надписи, что кафе работа «на вынос».
- Мне два стакана масла, а моему водителю шавермы и колы, - пошутили пользователи сети.
Однако другие не были настолько же веселы. Судя по тому, насколько далеко в зал заехал автомобиль, летел он быстро.
- Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости и его понесло. Надеюсь, жив и никто не пострадал, - рассказала одна из очевидиц произошедшего.
Сообщений о пострадавших в аварии не поступало. В причинах ДТП разберутся инспекторы ГИБДД.
Джип врезался в витрину шавермы на Лесном проспекте в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU