2020-07-01T14:51:05+03:00
Общество

Молодожены штурмуют ЗАГСы Санкт-Петербурга после карантина

Третий день в городе играют по 200 свадеб каждый день
Лилия КОЗЛОВА
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Каждый день в Петербурге играют по 200 свадеб после карантинаКаждый день в Петербурге играют по 200 свадеб после карантинаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге уже третий день подряд молодожены штурмуют ЗАГсы. Дворцы бракосочетания с 29 июня возобновили торжественную регистрацию браков. По данным Смольного, каждый день в городе играют по 200 свадеб. О том, как проходят бракосочетания в режиме пандемии, рассказали 1 июля.

- Пока на церемонии могут присутствовать не более 10 человек, включая фотографа и видеооператора. По окончании каждой церемонии в залах проводится необходимая санитарная обработка, дезинфекция контактных поверхностей, проветривание. На входе проводится термометрия, молодожены и гости обязаны носить маску и перчатки во всех помещениях за исключением залов, где проходит церемония, - рассказали в Смольном.

Торжественно регистрировать брак нельзя было три месяца, с 28 марта по 28 июня. Возлюбленные пары могли перенести или отменить запланированную регистрацию. Всего на этот период было подано 9891 заявлений. Перенесли заявления на более поздний срок 2016 пар, 1735 - просто не пришли, а 6140 пар зарегистрировали брак без гостей и торжественной церемонии.

Сейчас в Санкт-Петербурге в день регистрируется порядка 200 браков, такое же количество бракосочетаний было и до начала эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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