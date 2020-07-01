Дворцовый мост окрасился в триколор российского флага

1 Июль 2020 2020-07-01T15:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Художественная подсветка зданий вернулась после двухмесячного отсутствия, в праздничном свете предстал Дворцовый мост. С 30 июня 2020 года вечерний светлый облик объектов акватории Невы, фасадов зданий на центральных городских набережных снова стал радовать горожан и гостей Северной столицы.

- На три дня, с 29 июня по 1 июля, специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» придали световое оформление Дворцовому мосту. Бело-сине-красные полосы соединили центральную часть города и Васильевский остров. Огни переправы несколько раз в течение года оповещают о важнейших событиях городской жизни. Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации не стало исключением, - рассказали в компании.

С вечера 2 июля специалисты дистанционно переведут работу оборудования подсветки Дворцового моста в стандартный одноцветный режим.

Отмечается, что о поэтапном включении художественной подсветки зданий и сооружений после двухмесячного отсутствия, принято в связи с развитием внутреннего туризма, возобновлением работы туристических прогулочных экскурсий по рекам и каналам Северной столицы, увеличением количества отдыхающих на улицах, набережных и площадях.

ИСТОЧНИК KP.RU