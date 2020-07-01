Стая собак покусала 12-летнего мальчика в Ленинградской области

1 Июль 2020 2020-07-01T16:14:32+03:00

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Во Всеволожском районе Ленинградской области стая собак напала на 12-летнего мальчика. Такая информация появилась утром в среду, 1 июля 2020 года, в сети. Мальчик жив, но находится в больнице. Следственный комитет региона заинтересовался информацией и начал проверку.

- Организована доследственная проверка Следственным отделом по городу Всеволожск по сообщению средств массовой информации о том, что у дома на улице Питерская в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области на мальчика напали четыре собаки, - сообщили в комитете.

На данный момент угрозы жизни мальчика нет.

Следствие займется не только выяснением обстоятельств того, как произошло само нападение животных, но и проверит работу органов, которые занимаются вопросами деятельности по обращению с животными и защиты прав несовершеннолетних. После этого будут дана оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU