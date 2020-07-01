2020-07-01T18:00:41+03:00
Политика

Макаров рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге

Председатель ЗакСа проголосовал на избирательном участке в Калининском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Макаров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"Макаров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
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В понедельник, 1 июля 2020 года, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пришел на избирательный участок №483 в школе №172 на улице Демьяна Бедного в Калининском районе, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он побеседовал с председателем избирательной комиссии, познакомился с условиями, которые были созданы для голосующих в связи с пандемией коронавируса.

- Мы ожидаем высокую активность петербуржцев сегодня. Думаю, эта явка существенно вырастет. Жители голосуют с желанием, с прекрасным настроем. Приходит очень много молодежи, - подчеркнул Вячеслав Макаров.

Парламентарий отметил, что сегодня происходит историческое событие - главное политическое за последнюю четверть века.

Тем временем на 16 часов явка в Петербурге составляет более 66 процентов - это порядка 2,5 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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