Тройное ДТП произошло в дождь на Мурманском шоссе

1 Июль 2020 2020-07-01T17:21:42+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем 1 июля на 65-м километре Мурманского шоссе (федеральная автодорога «Кола»). Около 15:20 на участке трассы между поселками Приладожский и Путилово, столкнулись три автомобиля.

- Р-21 Кола, 65-й километр. Похоже на лобовое столкновение, третий автомобиль в кювете с помятым боком. Пробка в обе стороны, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам водителей, застрявших из-за столкновения в пробке, в момент происшествия дождь лил как из ведра. Впрочем, другие петербуржцы винят в ДТП неосторожных и нетерпеливых водителей, которые идут на обгон по встречной полосе, из-за чего другим водителям приходится съезжать на обочину. Увы, часто эти обгоны приводят к авариям.

По состоянию на 17:00 пробка в сторону Петербурга от поворота на Путилово растянулась на три километра. Предварительно, в аварии пострадали два человека.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU