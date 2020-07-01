2020-07-01T17:21:42+03:00
Происшествия

Тройное ДТП произошло в дождь на Мурманском шоссе

Авария случилась днем 1 июля у поселка Приладожский
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Мурманском шоссе столкнулись три автомобиля. Фото: vk.com/spb_todayНа Мурманском шоссе столкнулись три автомобиля. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло днем 1 июля на 65-м километре Мурманского шоссе (федеральная автодорога «Кола»). Около 15:20 на участке трассы между поселками Приладожский и Путилово, столкнулись три автомобиля.

- Р-21 Кола, 65-й километр. Похоже на лобовое столкновение, третий автомобиль в кювете с помятым боком. Пробка в обе стороны, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам водителей, застрявших из-за столкновения в пробке, в момент происшествия дождь лил как из ведра. Впрочем, другие петербуржцы винят в ДТП неосторожных и нетерпеливых водителей, которые идут на обгон по встречной полосе, из-за чего другим водителям приходится съезжать на обочину. Увы, часто эти обгоны приводят к авариям.

По состоянию на 17:00 пробка в сторону Петербурга от поворота на Путилово растянулась на три километра. Предварительно, в аварии пострадали два человека.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ликвидатор аварии на Чернобльской АЭС умер в Сосновом Бору
«Зенит» обыгрывает «Тамбов»после первого тайма
Редкое издание «Горя от ума» с рукописными дополнениями, выставили на аукцион
Общественная палата Петербурга – о голосовании по поправкам в Конституцию: «Такой высокой явки не ожидали»
В Лужском психинтернате произошла еще одна вспышка коронавируса
Хирургу, едва не погубившему пациентку, дали год колонии
Тройное ДТП произошло в дождь на Мурманском шоссе
Елизавету Боярскую из-за долга ищут судебные приставы
Макаров рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Стало известно, что упало на рельсы красной линии метро 1 июля
В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовало более 2,5 миллиона избирателей
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»
Стая собак покусала 12-летнего мальчика в Ленинградской области
Дворцовый мост окрасился в триколор российского флага
Молодожены штурмуют ЗАГСы Санкт-Петербурга после карантина
Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-Петербурге
Первый после карантина поезд из Калининграда в Санкт-Петербург отправился 1 июля