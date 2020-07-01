2020-07-01T17:48:07+03:00
Общество

Хирургу, едва не погубившему пациентку, дали год колонии

Суд решил, что врач за деньги соглашался на операции, которые проводил неправильно
Петр КИБЕР
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Суд на год отправил в колонию врача, неправильно лечившего пациентку.Суд на год отправил в колонию врача, неправильно лечившего пациентку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петроградский районный суд вынес решение по делу врача частной клиники, который во время операции едва не погубил пациентку. Из-за неправильного использования оборудования, здоровью человека был нанесен тяжкий вред.

- Суд установил: обвиняемый, являясь генеральным директором клиники, заключил договор с пациенткой об оказании медицинских услуг, в рамках исполнения которого, в качестве врача-хирурга, лично, за денежное вознаграждение, оказывал последней медицинские услуги с нарушением обязательных требований, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следователи установили, что врач 12 раз проводил лазерную коррекцию межпозвоночных дисков грудного и шейного отдела с введением иглы в околопозвоночную область.

Следствие уверено, что врач неправильно использовал аппарат, из-за чего у пациентки произошло осложнение, расцененное, как опасный для жизни вред здоровью.

Суд назначил хирургу год колонии общего режима. В силу приговор не ступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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