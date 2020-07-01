2020-07-01T18:14:38+03:00
Общество

В Лужском психинтернате произошла еще одна вспышка коронавируса

В середине июня здесь резко заболели 19 воспитанников
Петр КИБЕР
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Новая вспышка коронавируса произошла в Лужском ПНИ.Новая вспышка коронавируса произошла в Лужском ПНИ.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вторая за две с небольшим недели вспышка коронавируса произошла в Лужском психоневрологическом интернате (ПНИ). Об этом сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией COVID-19 по Ленинградской области.

- На утро 1 июля Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусом, в том числе семи – в Лужском ПНИ, - говорится на информационном портале областного правительства.

Напомним, что прошлый раз, 15 июня, в ПНИ заразились сразу 19 человек. Причины вспышки выясняются.

Кроме диспансера, по пять человек заболели во Всеволожске и Выборге, четверо – в Тихвине, а трое – в Кудрово. В остальных населенных пунктах Ленобласти по 1-2 новых случая.

Всего по состоянию на 1 июля общее количество заболевших с начала пандемии по региону составило 4473 человека. 4179 выздоровели, 32 умерли, а 262 остаются в активной фазе заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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