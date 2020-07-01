В Лужском психинтернате произошла еще одна вспышка коронавируса
Вторая за две с небольшим недели вспышка коронавируса произошла в Лужском психоневрологическом интернате (ПНИ). Об этом сообщает Оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией COVID-19 по Ленинградской области.
- На утро 1 июля Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых случаях заболевания коронавирусом, в том числе семи – в Лужском ПНИ, - говорится на информационном портале областного правительства.
Напомним, что прошлый раз, 15 июня, в ПНИ заразились сразу 19 человек. Причины вспышки выясняются.
Кроме диспансера, по пять человек заболели во Всеволожске и Выборге, четверо – в Тихвине, а трое – в Кудрово. В остальных населенных пунктах Ленобласти по 1-2 новых случая.
Всего по состоянию на 1 июля общее количество заболевших с начала пандемии по региону составило 4473 человека. 4179 выздоровели, 32 умерли, а 262 остаются в активной фазе заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU