Ликвидатор аварии на Чернобльской АЭС умер в Сосновом Бору

1 Июль 2020 2020-07-01T19:14:59+03:00

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Ветеран Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) и участник ликвидации аварии на Чернобльской АЭС Валентин Тверье умер в Сосновом Бору на 77-м году жизни. О тяжелой утрате сообщает пресс-служба ЛАЭС.

- 29 июня ушел из жизни заслуженный пенсионер атомной отрасли, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, председатель Совета Ленинградского регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» Валентин Матвеевич Тверье, - говорится в некрологе, размещенном на странице в соцсетях ЛАЭС.

На Ленинградской атомной станции Валентин Тверье отработал 27 лет. Он пришел сюда в 1972 году на должность простого инженера, вырос до начальника смены станции. В 1987 году, как опытный специалист, был направлен в Чернобль. Затем была работа в Татарстане, но в 1990 году вернулся на ЛАЭС, где проработал еще 12 лет.

Прощание с Валентином Тверье пройдет 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU